Парламент РК ратифицировал соглашение о перемещении оружия на территории ЕАЭС

Астана. 5 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты сената парламента на пленарном заседании палаты в четверг приняли закон РК «О ратификации соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза».

«Действие соглашения распространяется на юридические и физические лица, осуществляющие перемещение, ввоз, вывоз и внутренний транзит служебного и гражданского оружия в целях его реализации, участия в спортивных мероприятиях, охоте, экспонирования на выставках, для проведения испытания, ремонта или замены основных частей оружия. А также в связи с выездом на постоянное место жительства владельца оружия в другое государство», — сказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, представляя документ депутатам.

По его словам, данный документ предусматривает обязательный разрешительный порядок на основании единого документа по форме, утвержденной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

«Для всех государств-членов ЕАЭС — единый перечень гражданского и служебного оружия, запрещенных и ограниченных перемещением по взаимной торговле, взаимодействию уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС, в том числе информационный обмен данными о выданных разрешительных документах. Ратификация соглашения позволит уполномоченным госорганам государств-членов ЕАЭС оперативно осуществлять в полной мере контроль за оборотом гражданского и служебного оружия», — пояснил К. Касымов.

Как отметил глав ведомства, принятие настоящего закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат.

Соглашение подписано в Ереване 20 мая 2016 года между главами правительств государств-членов ЕАЭС.