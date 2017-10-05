Самое большое число депутатов маслихатов за всю историю выборов придется заменить в 2017 году – ЦИК РК

Астана. 5 октября. КазТАГ — Нургуль Жигер . В ходе выборов депутатов маслихатов в Казахстане вместо выбывших необходимо заменить 105 членов местных представительных органов, сообщил руководитель отдела организации избирательного процесса и обеспечения деятельности членов ЦИК Максатхан Анапин.

«Растет число прекращений полномочий депутатов маслихатов. Цифра 105 (освободившихся округов в связи с прекращением полномочий депутатов – КазТАГ) на данный момент — наибольшее число освободившихся округов за всю историю проведения выборов депутатов вместо выбывших», — сказал М. Анапин на заседании ЦИК в четверг.

По его словам, в ходе предыдущих избирательных кампаний депутатов маслихатов в октябре 2016 года освободилось 30 округов, в марте 2017 года – 57 округов.

Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут 29 октября по 105 округам. Из них 22 — областных, 19 — городских и 64 — районных. По Астане выборы не будут проводиться в связи с отсутствием освободившихся округов.