3857 тенге раздора

Кому принадлежит Астана LRT? Чьи интересы лоббирует акимат столицы?

Коммунизм в отдельно взятой столице

Власти Астаны придумали, как сделать общественный транспорт бесплатным. Бесплатным для бюджета, но не для горожан. На них предполагается возложить солидарную материальную ответственность – чтобы транспортные компании финансовых проблем не знали, чтобы муниципальный бюджет перестал их субсидировать. Для этого надо «всего ничего»: оплачивать ежемесячно с каждой квартиры, вне зависимости от количества проживающих и от того, пользуются ли конкретные квартиросъемщики общественным транспортом вообще, 1,7 МРП (в настоящий момент 3857 тенге, а после Нового года, конечно, существенно больше).

Арифметикой занималась управляющая компания Астана LRT, которой отдана на откуп транспортная система города. Разделила все свои затраты, в том числе, наверное, и зарплаты, инвестиции в автопарк, предполагающееся субсидии от города на количество квартир. Как будто будет квартиры перевозить, а не людей.

Акиму Астаны Асету Исекешеву идея, видимо, понравилась. Из трех зол – повышение тарифов за проезд, субсидирование и бесплатный проезд – он выбрал последнее. Видимо, был уверен, что астанчанам идея покажется прогрессивной (как же, слизали с Таллинна), и они согласятся.

На партийных слушаниях (ой, СССР напоминает!) он так и сказал: «Эта система хорошая, мы к ней переходим». Потом, правда, понял, что хватил лишку, попытался успокоить тех горожан, кто имеет собственный транспорт и в общественном совсем не нуждается. Дескать, это не будет благотворительностью – ведь речь идет об улучшении транспортной системы, деньги пойдут на обслуживание парковок и так далее. То есть, за ваши же деньги мы будем обустраивать все больше платных парковок.

«Решение не принято, мы обсуждаем», — в конце концов заявил аким, но его уже никто не слышал…

ЭКСПО пережили, а Astana LRT уж точно переживем

«Вот живешь ты такой в Астане, — пишет Бейбит Алибеков на своей страничке в Facebook, — снимаешь квартиру/платишь ипотеку, работаешь на госслужбе, где тебя имеют с утра до вечера, наконец накопил и взял в кредит “хюндай”, чтобы возить детей в садик на край света, платишь налог на автомобиль, покупаешь дорогой бензин с кучей акцизов внутри, в нефтяной стране, ремонтируешь постоянно после наших дорог свой автомобиль, на пенсию свою и не надеешься, и тут тебе мега-менеджеры из акиматовской дочки с модным названием Aстана LRT говорят — братан, а еще можно “четверу” в месяц за проезд и пофиг, что ты, твоя семья не пользуются общественным транспортом, как и половина города, ведь ребята лучше знают как эффективно потратить ваши деньги, а то не дай бог фрукты или мясо детям купите.

«Астана LRT — это те, которые многомиллионные теплые остановки ставили и людей пытались в аэропорту Астаны грабить за парковку, — поясняет автор поста. — Предлагаю переименовать их контору в “Сказку про Чипполино”. Жду от них тарифа на оплату стоянки коляски на лестничной клетке, за долгое ожидание их автобуса на неработающей теплой остановке, а так же за ожидание отложенного рейса в аэропорту».

«Но мы все равно на позитиве, ЭКСПО пережили, Астана LRT уж точно переживем», — уверен Бейбит Алибеков.

Вот квинтэссенция того, что нужно знать о новой идее акимата Астаны и его непутевой «дочке», почему-то не сводящей концы с концами, несмотря на то, что в ее арсенале много прибыльных бизнесов, взять хотя бы парковку в аэропорту Астаны.

«Дочка», чьих будете?

Что это за компания – Астана LRT? Известно о ней немного. Только один достоверный факт – ТОО было учреждено акиматом столицы еще в апреле 2011 года. Подразумевалось, что это транспортное предприятие, а, вернее, управляющая компания в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астаны, наведет не только порядок в этой запущенной сфере и модернизирует транспортный комплекс, но и создаст легкорельсовый транспорт (отсюда в названии приставка LRT) и интеллектуальную транспортную систему.

Один из самых главных новых проектов – легкорельсовая магистраль – необходимо было запустить аккурат к началу ЭКСПО, чтобы гости столицы легко и с комфортом могли добраться из аэропорта до территории выставки и обратно. Вообще-то предполагалось, что первая очередь LRT свяжет эти два объекта, и еще, вдобавок, многофункциональный комплекс Абу-Даби Плаза и новый железнодорожный вокзал.

Уже и выставка уехала, а LRT все в планах. За шесть лет ТОО не продвинулось дальше пламенных речей. Ну, еще кредиты брало. В 2014 году, под гарантии акимата Астаны – 107 млн. евро, в 2016 году – 65 млн. евро от ЕБРР. И еще один должок прописан в постановлении правительства от 2016 года – 1,6 млрд. долларов. Деньги взяты у Банка развития Китая, видимо, на создание столь долгожданной системы LRT.

Полной картины, что представляет собой ТОО «Астана LRT», нет. Ни на сайте этой компании, ни на сайте акимата нет никакой информации о структуре собственников. Вполне возможно, что она не на все 100% принадлежит акимату в лице управления транспорта. А если там присутствует частный капитал, то откровенно лоббируются частные интересы.

Нет информации и о структуре собственности. Чем владеет компания, принадлежат ли ей все автопарки столицы, управляет ли она всем парковочным пространством Астаны единолично? Ответов в открытом доступе нет.

Нет и финансовых отчетов. Чтобы понимать, прибыльна или убыточна компания, какие объемы дотаций она получает из городского бюджета. Все это тайна за семью печатями. Аким в своем выступлении на партийном собрании выражался лишь фигурально: «При 90 тенге за проезд нам нужно будет субсидировать, грубо говоря, 40 млрд. тенге, потом 60 млрд., 80 млрд. в год. Если поднимем до 150 тенге, сумма уменьшается – 30 млрд. До 300 тенге поднимаем – уходим практически от субсидирования».

Единственное, что удалось обнаружить в «закромах» сайта столицы, это пространную «Программу развития города Астаны на 2016-2020 годы (Транспортная инфраструктура)», где основные индикаторы – километры и проценты, но не финансы и инвестиции. Так вот, в ней есть престранная глава «Необходимые ресурсы». На «развитие транспортной инфраструктуры» город планирует выделить в 2017 году 30,7 млрд. тенге, в 2018 году – 37,2 млрд., в 2019-м – 39,8 млрд. и в 2020-м – 42,6 млрд. тенге. Что стоит за этими цифрами доподлинно неизвестно, на что конкретно будут потрачены деньги – тоже.

О желании непреодолимой силы обложить всех астанчан данью ни слова – такие стратегии, видимо, рождаются на ходу…

P . S . Акимат Астаны попытался включить заднюю скорость. После бурного обсуждения «вопроса о 3857 тенге с квартиры», все еще продолжающегося в социальных сетях, Асет Исекешев объявил, что инициатива об обязательном сборе с астанчан не будет принята в таком виде, предусматривающем плату за услуги, которыми не пользуешься.

«Сбор идей и предложений продолжается до сих пор. Решение еще не принято, поэтому горожанам не стоит беспокоиться», – пытается успокоить общественность аким.

Но она мало ему верит: идею стабильных финансовых потоков LRT просто так не оставит.

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