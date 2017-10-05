По делу Тулешова осуждена бывший главный бухгалтер «Шымкентпива»

Шымкент. 5 октября. КазТАГ – Осуждена бывший главный бухгалтер предприятия «Шымкентпиво», сообщили в канцелярии Енбекшинского районного суда Шымкента.

«Осуждена экс-главный бухгалтер предприятия «Шымкентпиво». Светлану Лукиных суд признал виновной по двум статьям уголовного кодекса — 245 и 250. По совокупности она приговорена к 4 годам лишения свободы. Приговор будет считаться условным на весь срок», — сообщили в канцелярии суда.

С. Лукиных проходила по делу Тохтара Тулешова, который привлекался по обвинению в экономических преступлениях. Экс-бухгалтер, по версии следствия, злоупотребляла полномочиями и помогала уклоняться от уплаты налогов. Женщина на одном из процессов заключила с прокурором процессуальное соглашение. Она признала вину.

Отметим, подобные процессуальные соглашения заключили бухгалтер пивзавода Ольга Аллакулиева, представитель руководства Алексей Носков и работник департамента государственных доходов Мадияр Мусаев. Последний уже был ранее осужден на 3 года ограничения свободы.

Как сообщалось, Т.Тулешову, уже осужденному за попытку госпереворота, было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РК: «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц», «Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика», «Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Дача взятки».

Помимо него на скамье подсудимых еще 8 человек, среди них сотрудники пивзавода и департамента госдоходов.

Вместе с тем в сентябре 2017 года Т. Тулешову переквалифицировали обвинение со «взятки» на «злоупотребление полномочиями».