Петропавловск. 5 октября. КазТАГ — Житель Петропавловска задержан по подозрению в краже трафика сотовой связи, сообщили в пресс-службе ДВД СКО.

Как сообщается, весной этого года в УВД г. Петропавловска обратились представители одной компании сотовых операторов с заявлением о том, что неизвестными лицами совершаются кражи трафика сотовой связи.

«Предположительно, хищение совершали люди, отлично разбирающиеся в технике и в программировании. По данному факту проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК РК «Неправомерный доступ к информации», — проинформировали в пресс-службе.

По сведениям ДВД, сотрудниками группы «К» криминальной полиции УВД Петропавловска, совместно с оперативниками областного ДВД были проведены оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ). Все указывало на то, что сотовый трафик крадут с помощью специальных технических устройств, максимально соблюдая осторожность.

«В результате большого комплекса работы полицейских в одном из домов в центре Петропавловска была определена квартира, в которой находилось GSM-оборудование. Там же был задержан и владелец квартиры – 25-летний нигде не работающий молодой человек, имеющий высшее техническое образование. При проведении следственных действий был изъят GSM-шлюз, мобильные телефоны разных моделей и марок, модемы, роутеры, более 4800 штук использованных и новых SIM-карт, квитанции по перечислению денежных средств, антенны, ноутбуки и микросхемы», — рассказали в полиции.

В отношении горожанина избрана мера пресечения «обязательство о явке».

«Проводятся необходимые следственные действия и ОРМ по установлению всех обстоятельств, назначен ряд необходимых экспертиз. Проведение расследования поручено совместной следственно-оперативной группе УВД г. Петропавловска и ДВД СКО», — заключили в ДВД.