Порядка 3 тыс. казахстанцев находятся в заключении за пределами страны

Астана. 5 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . На сегодня порядка 3 тыс. граждан Казахстана находятся в заключении за пределами страны, сообщил депутат сената парламента РК Владимир Волков.

«В настоящее время по данным официальной статистики 3056 граждан республики Казахстан осуждены за рубежом, 1278 иностранцев осуждены в Казахстане. Все они без исключения нуждаются в правовой помощи», — сказал В. Волков при обсуждении пакета ратифицирующих документов с Сербией о выдаче, передаче осужденных лиц и оказании им правовой помощи на пленарном заседании сената в четверг.

При этом он уточнил, что в прошлом году компетентными органами иностранных государств исполнено 616 следственных поручений правоохранительных органов Казахстана об оказании помощи по уголовным делам в отношении граждан Казахстана.

«В свою очередь рассмотрено 909 аналогичных ходатайств, поступивших из иностранных государств. В 2017 году их уже было 171 и 247 соответственно», — пояснил парламентарий.

В кулуарах сената заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов рассказал, что в настоящее время у Казахстана имеется 55 двусторонних соглашений.

«Кроме того, мы являемся членами 8 международных конвенций. Это когда ряд стран, например, Минское соглашение по СНГ, куда входят страны Содружества — это общая конвенция по оказанию правовой помощи по уголовным и семейным делам, и где мы должны выполнять свои обязательства. Межамериканская конвенция, где 16 стран по оказанию правовой помощи, на подходе с Иорданией, Бразилией, Украиной (мы перезаключаем — КазТАГ) и с Саудовской Аравией», — отметил М. Ахметжанов.

По его словам, это свидетельствует о том, что Казахстан выполняет свои международные обязательства на правовом уровне.

«То есть возрастает доверие. И чем больше мы заключаем (договоров — КазТАГ), международные обязательства принимаем, тем выше авторитет республики. Сегодня с 12 государствами Европы у нас есть двусторонние соглашения», — указал замгенпрокурора.

В заключение М. Ахметжанов добавил, что в текущем году осуществлена передача 85 иностранцев, осужденных в РК. По его информации, в среднем ежегодно Казахстан принимает порядка 80 осужденных за границей казахстанцев и выдает примерно такое же количество граждан других государствах.