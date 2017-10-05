Строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» в Алматы власти считают якорным проектом

Алматы. 5 октября. КазТАГ – Владимир Радионов . Строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» — это якорный проект для Алматы, считает заместитель акима Алматы Алмас Мадиев.

«Горнолыжный комплекс «Кок-Жайляу» — это якорный проект для города, который завтра может улучшить в разы как туристический, так и экономический потенциал Алматы», — сказал А. Мадиев в ходе международного инвестиционного форума «Almaty Invest 2017» в четверг.

По его словам, работы по строительству курорта идут полным ходом.

«Сегодня мы разрабатываем технико-экономическое обоснование с учетом наших климатических условий, идут строительно-монтажные работы по подведению инфраструктуры». – уточнил А. Мадиев.

Также он отметил, что «цена вопроса очень высока, для города это большие инвестиции».

«Данный проект мы готовы обсуждать с иностранными инвесторами, уже были переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)», — добавил А. Мадиев.

В свою очередь аким Алматы Бауыржан Байбек считает, что горнолыжный туризм экономически в 5 раз более мультипликативен, нежели пляжный.

По словам главы города, туризм — это «дополнительные рабочие места и сервисно-ориентированная экономика».

«Чтобы был туризм — нужен чистый воздух, над чем мы сейчас работаем. По данным «Казгидромет», уровень загрязненности воздуха в Алматы снизился на 20%. Я уверен, что создание устойчивого общественного транспорта вкупе с модернизацией инфраструктуры позволит сделать город лучше, краше и привлечь как можно больше туристов», — резюмировал Б. Байбек.