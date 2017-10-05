В Казахстане предлагают создать единый госорган по контролю и обеспечению безопасности полетов

Астана. 5 октября. КазТАГ – Оксана Скибан . Для предотвращения авиакатастроф в Казахстане необходимо создать единый госорган, отвечающий за контроль и обеспечение безопасности полетов, заявил депутат сената парламента РК Талгат Мусабаев.

«Чтобы улучшить обеспечение безопасности полетом, на мой взгляд, необходимо создать единый госорган, который бы контролировал обеспечение безопасности полетов. В других государствах существует такое ведомство. В советское время работал госавианадзор, который буквально проверял состояние авиационной техники, летного, диспетчерского, инженерного состава всех видов авиации кроме военной», сказал Т. Мусабаев журналистам в кулуарах пленарного заседания сената парламента в четверг.

По словам депутата, подобное ведомство нужно создать не только в гражданской, но и других видах авиации Казахстана. А также «дать ему такие права, чтобы он не был подконтролен какому-то одному министерству».

«Этот госорган должен стоять над и проверять авиацию всех родов и видов», — подчеркнул Т. Мусабаев.

Также депутат привел в пример взаимодействие всех служб авиации в советское время, благодаря чему «частых катастроф» на тот момент не было.

«В один месяц три катастрофы — это, конечно, никуда не годится. Это очень низкий уровень безопасности полетов. Здесь предстоит огромная работа комитета гражданской авиации в составе МИР РК. Конечно, есть проблемные вопросы, их нужно решать (…) комитету в новом составе», — отметил Т. Мусабаев.