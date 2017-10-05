В Казахстане планируют ввести 150 тыс. кв.м арендного жилья до конца года

Астана. 5 октября КазТАГ — Арсен Аскаров . До конца года в Казахстане запланировано ввести 150 тыс. кв. м арендного жилья, сообщил председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жайымбетов.

«В текущем году для финансирования строительства арендного жилья без выкупа из республиканского бюджета выделено 25 млрд тенге, а также в регионы перечислено 1,5 млрд тенге. По состоянию на 1 сентября из перечисленных в регионы 14,3 млрд тенге освоено 13,3 млрд тенге, или 93,3%. В текущем году запланировано ввести 150 тыс. квадратных метров жилья», — сказал М. Жайымбетов на брифинге в четверг.

По данным МИР, в рамках программы «Нурлы жер» лидирующие позиции по вводу жилья занимают Астана (1,8 млн кв.м), Алматы (1 млн кв.м), Мангистауская (649 тыс. кв.м) и Южно-Казахстанская (400 тыс. кв.м) области.