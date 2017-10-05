В Казахстане в январе-августе сдали около 7 млн кв. м жилья

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Астана. 5 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров. В Казахстане в январе-августе введено в эксплуатацию около 7 млн кв. м жилья, сообщил председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жайымбетов.

«В этом году за 8 месяцев было введено в эксплуатацию 6,9 млн квадратных метров жилья. Этот показатель выше на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За счет государственных инвестиций было сдано 636,2 тыс. квадратных метров, или 10 366 квартир», — сказал М. Жайымбетов на брифинге в министерстве по инвестициям и развитию РК в четверг.

По его словам, в текущем году в рамках госпрограммы «Нурлы жер» планируется ввести в эксплуатацию 10,1 млн кв. м жилья (99 тыс. квартир).

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