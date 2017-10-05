Назарбаев распорядился о создании СП для трудоустройства жителей Байконура

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Астана. 5 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках поездки в Кызылординскую область ознакомился с развитием комплекса «Байконур», сообщила пресс-служба главы государства.

«Главе государства было доложено о перспективах развития города Байконура и мероприятиях по созданию условий для роста благополучия населения», — говорится в сообщении на сайте Акорды в четверг.

«У города большая перспектива. Развивается необходимая инфраструктура, будет обеспечена газификация города, будет вестись строительство жилищных комплексов и социальных объектов. Также необходимо создавать совместные предприятия для обеспечения трудоустройства местного населения», — подчеркнул Н. Назарбаев.

При этом президент Казахстана отметил важность повышения экологической безопасности региона.

В ходе рабочей поездки глава государства также ознакомился с ходом реализации концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур» между Казахстаном и Россией, работой над совместным проектом «Байтерек».

«В рамках наших договоренностей с российской стороной определены стратегические направления развития комплекса. Работа координируется специально созданной межправительственной комиссией и правительствами сторон. Принимаются конкретные шаги», — сказал Н. Назарбаев.

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