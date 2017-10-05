Касается ли латинизация казахского русскоязычных? 05.10.2017 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 116 0 Пётр Своик: «Если овладение госязыком является главной идеологемой межнационального согласия, то латинизация этому противоречит» comments powered by HyperComments Похожие материалы: «Когда составляли этот вариант латиницы, учитывалась звуковая система казахского языка». «Языковеды говорят, что «не имеют отношения» к проекту казахского алфавита на латинице». «Уживутся ли светское образование и религиозное воспитание?» Книгу о жизни казахского поэта и философа Шакарима издали на китайском языке