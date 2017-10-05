Касается ли латинизация казахского русскоязычных?

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Пётр Своик: «Если овладение госязыком является главной идеологемой межнационального согласия, то латинизация этому противоречит»

 



 

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