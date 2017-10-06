Экс-главе комитета геологии и недропользования Нурабаеву арест продлен еще на 2 месяца

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Экс-главе комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию РК Базарбаю Нурабаеву арест продлен до 6 декабря, сообщили в пресс-службе столичного суда.

«4 октября районный суд №2 Алматинского района удовлетворил ходатайство органов, ведущих досудебное расследование о продлении срока содержания под стражей подозреваемого Нурабаева Базарбая Канаевича на 2 месяца, то есть до 6 декабря 2017 года», — сказали в пресс-службе в пятницу.

Как сообщалось ранее, Б.Нурабаев был задержан 6 марта с поличным при получении очередной части взятки в размере $20 тыс. от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недропользования.

Также в качестве взятки Б.Нурабаев и его подставное лицо — одноклассник М.Абдрашов — получили автомашину марки Audi Q7 и 3-комнатную квартиру в Шымкенте стоимостью по $25 тыс. каждая, которые переоформлены на сына последнего.

Установлено, что он также получил $20 тыс. от представителя ТОО «SK Petroleum» и товарно-материальные ценности от других недропользователей за лоббирование их интересов при заключении контрактов на месторождениях в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях.

Общая сумма полученных Б.Нурабаевым взяток составила более $100 тыс.

В данную схему также были вовлечены доверенные лица Б.Нурабаева – его заместитель Н.Курбанов, руководители РГУ «Центрказнедра» и «Южказнедра» А.Нұржаубай и Е.Адильханов, ГУ «РЦГИ «Казгеоинформ» А.Утегенов, руководитель Мангистауской областной инспекции геологии Б.Мутан, а также руководители структурных подразделений комитета.