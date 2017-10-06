ВОЗ выпустила новые рекомендации по борьбе с детским ожирением

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Алматы. 6 октября. КазТАГ — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новые рекомендации по борьбе с детским ожирением, сообщает центр новостей ООН.

«Эта проблема (детское ожирение – КазТАГ) приобретает все более масштабный характер: в настоящее время 41 млн детей в возрасте до 5 лет страдают от ожирения и находятся в группе риска по развитию различных тяжелых заболеваний», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

Отмечается, что до сих пор медикам предлагалось выявлять случаи отставания в росте или истощения.

«Теперь мы рекомендуем им измерять рост и вес, чтобы не пропустить ожирение», — заявил представитель ВОЗ Франческо Бранка.

По данным ВОЗ, эпидемия детского ожирения разрастается прежде всего в странах с малым и средним уровнем дохода. Это звучит парадоксально, но лишний вес может наблюдаться на фоне нехватки питания. Специалисты называют это «двойным последствием недоедания».

«Немногим более, чем за два десятилетия только на африканском континенте число детей с избыточным весом или ожирением увеличилось с 4 млн до 10 млн», — приводит данные центр. 

Детское ожирение чревато преждевременным развитием опасных заболеваний, в том числе диабета и болезней сердца. В ВОЗ полагают, что важнейшими методами предупреждения избыточного веса являются здоровый рацион питания и адекватная физическая активность.

В случае выявления ожирения у детей до пяти лет ВОЗ настоятельно рекомендует медикам информировать родителей о правильном питании и необходимости физической активности. Эксперты предлагают исключительно грудное вскармливание до шести месяцев и использование грудного молока в качестве дополнительного питания до двух лет и позже.

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