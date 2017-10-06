В результате столкновения казахстанского автобуса с поездом во Владимирской области погибли не менее 16 человек

Алматы. 6 октября. КазТАГ — В результате столкновения казахстанского автобуса с поездом на станции Покров Владимирской области погибли не менее 16 человек, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний момент известно о 16 трупах, 34 живы, двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи», — сказал глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов.

В региональном управлении МЧС добавили, что авария произошла в 3.39 по местному времени (6.30 по времени Астаны) в Петушинском районе, в ДТП попал автобус из Казахстана.

«Столкновение произошло с поездом, который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В автобусе находилось 56 человек. Предварительно, 18 пострадавших», — отметили в управлении.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что, по предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса.

«По предварительной информации, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом. На месте происшествия работают сотрудники полиции, уточняются личности погибших, выясняются все обстоятельства. На место выехало руководство УМВД России по Владимирской области», — уточнили в полиции.