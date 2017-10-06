Глава МИД РФ дал положительную оценку переговорам по Сирии в Астане

Астана. 6 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал положительную оценку переговорам по Сирии в Астане.

«Вот последний раунд переговоров по Сирии в Астане был предельно конкретным, поскольку он конкретизировал параметры зон деэскалации и были приняты пять документов, нацеленных практически на конкретные шаги на земле между странами-гарантами с участием правительства и представителями оппозиции. Они регламентируют режим функционирования зон деэскалации, а также регламентируют вопросы доставки гуманитарной помощи и налаживания диалога уже в контексте зарождения национального примирения», — сказал С. Лавров на брифинге в пятницу.

«Считать ли это прорывом? Я лично считаю, что это можно не называть какими-то высокими словами. Но это очень хороший конкретный результат. Я убежден, что очередная встреча в Астане, как и все предыдущие, с помощью наших казахстанских хозяев (встречи – КазТАГ) также будет продуктивна», — уверен глава МИД РФ.

Напомним, переговоры по Сирии в Астане проходят с начала этого года. Шестой раунд прошел в Астане в середине сентября, по его итогам стороны договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.