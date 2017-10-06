Алматы. 6 октября. КазТАГ — Стали известны имена водителей автобуса, столкнувшегося с поездом во Владимирской области, сообщается на сайте посольства РК в России.

«По последним данным, в автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя – граждан Казахстана. Один из них, Данияр Шилдебаев, 1970 года рождения, погиб. Другой, Нургали Сарманов, 1977 года рождения, находится во временном пункте размещения в городе Покров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства в пятницу.

Как отмечается, казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана.

Как сообщалось ранее, сегодня в 06.30 (03.30 по московскому времени) в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского автобуса марки Mercedes, с регистрационным номером UDA668 регион 13 и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

По информации российских СМИ, автобус заглох на регулируемом железнодорожном переезде, в него врезался поезд, протащив несколько метров.

По последним данным, число погибших в ДТП составляет 19 человек.

«19 погибших, по последним данным, и 34 живых. Все живые размещены в пункте временного размещения, кроме того, идет опознание тел. Пять человек в Петушинской больнице — двое детей, трое взрослых», — сообщил директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.

Отмечается, что состояние двоих детей и двоих взрослых оценивается как крайне тяжелое, один в состоянии средней тяжести.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК РФ возбудило уголовное дело по ч.3 ст 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).