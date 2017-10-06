Назарбаев поздравил выпускников МГИМО с проведением форума в Астане

Астана. 6 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) с проведением форума в Астане.

«Поздравляю участников четвертого международного форума выпускников МГИМО с данным событием в столице Казахстана — Астане. Желаю вам плодотворной работы и дальнейших успехов на профессиональном поприще», — процитировал приветственное послание президента РК спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, открывая IV международный форум выпускников МГИМО в пятницу.

Глава государства подчеркнул, что «сегодня в столице Казахстана собрались выпускники авторитетного высшего учебного заведения по подготовке специалистов мирового класса в области международных отношений».

«Университет является альма-матер целой плеяды видных политических и общественных деятелей, дипломатов, журналистов, предпринимателей, которые играют важную роль в государственной деятельности различных стран», — подчеркнул он.

По его словам, МГИМО заслуженно пользуется репутацией престижного вуза не только на пространстве СНГ, но и в странах дальнего зарубежья.

«В этом вузе можно получить разносторонние и глубокие значения, соответствующие современным требованиям и стандартам. В настоящее время на фоне усиления турбулентных явлений в политике, экономике и общественной жизни планеты роль и ответственность специалистов-международников возросла как никогда ранее. Поэтому последующая успешная деятельность МГИМО имеет очень важное значение», — отметил Н. Назарбаев.

«Считаю хорошей традицией проведение подобных форумов, на которых выпускники имеют возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня», — добавил он