Попавший в ДТП с поездом во Владимирской области казахстанский автобус перевозил граждан Узбекистана

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Казахстанский автобус, попавший в ДТП с поездом во Владимирской области перевозил граждан Узбекистана, сообщает газета «Известия».

«В автобусе с казахскими номерами ехали жители Узбекистана, 15 из которых погибли», –– говорится в сообщении пресс-секретаря владимирского губернатора Риты Шляховой.

Согласно последним данным, всего в ДТП погибли не менее 17 человек. Их личности устанавливаются.

«5 человек госпитализированы, 4 в крайне тяжелом состоянии, 1 – легкий», — указывается в сообщении регионального МЧС.

Отмечается, что среди «крайне тяжелых» пострадавших двое детей: мальчик 3-5 лет и девочка не старше 2 лет.

По информации российских СМИ, во время остановки автобуса его 34 пассажира, пытались сдвинуть автобус с места, однако сделать им это не удалось.

Как сообщалось ранее, авария произошла в 03.39 по московскому времени (06.39 по времени Астаны) в Петушинском районе, в ДТП попал автобус из Казахстана. На сегодняшний момент известно о 17 погибших. В автобусе находились 56 человек. При этом отмечается, что автобус заглох на переезде