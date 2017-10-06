Петропавловск. 6 октября. КазТАГ — В Северном Казахстане не хватает вагонов для перевозки зерна, сообщил заместитель акима области Айдарбек Сапаров.

«Хлебоприемные предприятия района Г. Мусрепова имеют проблемы по поставке вагонов на вывоз зерна внутри Казахстана и на экспорт. В связи с чем рекомендую АО «КТЖ — грузовые перевозки» по Акмолинской области увеличить поставку вагонов для всех станций СКО», — рассказал А. Сапаров на совещании по вопросам организации перевозки зерна в пятницу.

Также замакима региона дал указания хлебоприемным предприятиям организовать двухсменную работу и погрузку в выходные и праздничные дни в период массовой отгрузки для исключения простоев поставленных вагонов и срывов запланированных отгрузок. По его словам, объемы производства зерна в области значительно превышают внутренние потребности, и поэтому свободные ресурсы могут быть реализованы на экспорт, что будет способствовать лучшему использованию потенциала сельского хозяйства.

Кроме того, он сообщил, что средний тариф на отгрузку железнодорожным транспортом по области составляет Т1193 и что хлебоприемным предприятиям на которых превышается средний тариф, необходимо снизить тарифы по отгрузке.

Между тем по словам представителя акимата, отгрузка задерживается из-за проблем с сертификатами.

«Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК дает разрешение на выдачу ветеринарного сертификата. Сроки выдачи их затягиваются до 2 недель, в то время как загруженные вагоны простаивают. Руководителю областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК В. Карабельникову нужно выйти с предложением в министерство сельского хозяйства о сокращении сроков выдачи сертификата», — предложил А. Сапаров.

По его словам, в регионе завершается уборка сельскохозяйственных культур где зерновые культуры обмолочены под 100% с намолотом 5,6 млн тонн, при средней урожайности 18,2 ц/га; масличные убраны на 85%, с намолотом 616 тыс. тонн при урожайности 10,1 ц/га.

По данным директора АО «КТЖ — грузовые перевозки» по грузовой работе Сарсенбека Джапарова, перевозки зерна в СКО в общем объеме составляют 76%. По сравнению с прошлым годом объемы немного упали: Петропавловская станция отгрузила на 178 вагонов меньше, Булаево — на 197, Мамлютка — на 278.