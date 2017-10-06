Нобелевская премия мира за 2017 год вручена международной кампании по запрещению ядерного оружия

Алматы. 6 октября. КазТАГ — Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), сообщает ТАСС.

«Премия присуждена за привлечение внимание к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия», — объявила в пятницу в Осло председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

По словам Б. Андерсен, комитет надеется, что присуждение премии ICAN поможет активизировать международные усилия, направленные на то, чтобы запретить ядерное оружие, «представляющее постоянную угрозу для человечества и жизни на Земле».

Председатель комитета также подчеркнула, что все больше стран пытаются обзавестись ядерным оружием, «что видно на примере КНДР».

ICAN представляет собой коалицию неправительственных организаций из более, чем 100 стран, выступающих за запрещение ядерного оружия.

Между тем по информации постоянного секретаря Шведской академии Сары Даниус, в этом году Нобелевская премия в области литературы присуждена родившемуся в Японии британцу Кадзуо Исигуро, «который в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, скрывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром», отметила С. Даниус.

Как сообщает Нобелевский комитет Королевской академии наук, Нобелевская премия 2017 года в области химии присуждена Жаку Дюбоше, Иокиму Франку и Ричарду Хендерсону за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

«Престижная нобелевская награда в области физики присуждена ученым Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Берри Бэришу за решающий вклад в проект LIGO (лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории – КазТАГ) и наблюдение за гравитационными волнами», — заявили в Нобелевском комитете.

Также были объявлены имена лауреатов премии по физиологии и медицине. Ее обладателями стала группа ученых из США Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш, получившие награду за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм.

Как сообщалось ранее, в этом году совет директоров фонда Нобеля увеличил размер премии до 9 млн шведских крон, или более $1,1 млн. В 2011 году ее сократили с 10 до 8 млн шведских крон из-за «неблагоприятной экономической ситуации».

Нобелевские премии — одни из самых престижных международных наград, ежегодно присуждаемые за выдающиеся научные открытия, изобретения, а также вклад в культуру или развитие общества. Они получили название в честь своего учредителя, инженера‑химика, изобретателя и промышленника из Швеции Альфреда Нобеля.

В 1895 году в завещании он распорядился создать фонд, проценты от которого должны ежегодно делиться на 5 равных частей и вручаться тем, кто внес наибольший вклад в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и дело мира. Лауреатов по этим 5 направлениям определяет Шведская королевская академия наук, Каролинский институт, Норвежский парламент и Шведская академия. Премия вручается ежегодно с 1901 года.