В аэропорту Алматы задержаны члены ОПГ, занимавшейся продажей женщин в сексуальное рабство

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Алматы. 6 октября. КазТАГ – В Алматы задержаны члены организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся продажей женщин за рубеж в сексуальное рабство, сообщила пресс-служба ДВД на транспорте.

«Сотрудниками линейного отдела внутренних дел в международном аэропорту г. Алматы в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий был задержан 59-летний мужчина, также двое женщин 1983 и 1991 годов рождения», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Полицией установлено, что задержанные занимались вербовкой молодых женщин «с целью их вывоза воздушным транспортом за пределы РК через аэропорт г. Алматы для дальнейшей их сексуальной эксплуатации, в Южную Корею».

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 394 ч 2 УК РК (организация незаконной миграции в группе лиц по предварительному сговору).

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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