Казахстан заинтересован в экспортных поставках электровозов и автобусов в Грузию

Астана. 6 октября. КазТАГ — Казахстан заинтересован в экспортных поставках электровозов, автобусов и другой коммунальной техники в Грузию, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК.

В Астане в пятницу состоялось 9-е заседание казахстанско-грузинской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек подчеркнул, что основной упор необходимо сделать на взаимное продвижение экспорта и расширение экспортно-импортной номенклатуры. (…) Казахстанская сторона заинтересована в организации поставок казахстанских электровозов, автобусов и другой коммунальной техники, а также обработанной продукции агропромышленного комплекса, металлургической промышленности, строительных материалов», — говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы налаживания прямых контактов деловых кругов двух стран, открытия представительства нацкомпании Kazakh Invest в Грузии, обеспечения долгосрочного торгового финансирования по программе АО «Экспортно-страховая компания KazakhExport».

Как отмечается, в целом наблюдается рост объемов грузопотоков в экспортно-импортном направлении. При этом принимаются меры по увеличению объемов транзитных перевозок. В рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в 2016-2017 годах налажен регулярный контейнерный сервис посредством пропуска пилотных контейнерных поездов NomadExpress и групповых маршрутных отправок по маршруту ТМТМ Китай-Казахстан-Азербайджан- Грузия-Турция (Ляньюньган (КНР)-Достык-Актау порт-Баку(Алят) (Азербайджан)-Батуми/Поти (Грузия)-Стамбул (Турция) с различными грузами.

Проведена значительная работа по оптимизации стоимости и условий перевозок грузов в контейнерах на маршрутах ТМТМ, в том числе в направлении в/из стран Восточной Европы, Прибалтики и Украины.

Стороны договорились провести следующее заседание МПК в 2018 году в Астане.

По данным МИР, товарооборот между странами за 7 мес. 2017 года составил $32,4 млн c ростом на 39,1%. Объем экспорта достиг $19,3 млн (+90%), а импорта — $13,1 млн (-1,5%). По состоянию на 1 сентября 2017 года в Казахстане зарегистрировано 221 юрлицо, с грузинским участием, из них действующих 114.

С 2005 года по I квартал 2017 года валовой приток прямых инвестиций из Грузии в Казахстан составил $39 млн, отток — $344,4 млн.