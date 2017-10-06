Погода без осадков и повышение температуры ожидается на большей части Казахстана в ближайшие трое суток

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Астана. 6 октября. КазТАГ — Погода без осадков и повышение температуры ожидается на большей части Казахстана 7-9 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Антициклон, перемещающийся через территорию Казахстана, будет удерживать в выходные дни погоду без осадков в большинстве областей республики», — говорится в прогнозе синоптиков в пятницу.

Также отмечается, что по мере продвижения антициклона на северо-восток, на Казахстан будут поступать теплые воздушные массы с районов Ирана. Поэтому в выходные дни в республике ожидается повышение температуры.

Между тем в восточных областях повышение температуры ожидается в понедельник.

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