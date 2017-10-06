Алматы. 6 октября. КазТАГ — Столкнувшийся с поездом во Владимирской области казахстанский автобус заглох на переезде, сообщила пресс-служба ОАО «Российские железные дороги».

«Сегодня ночью в 03.39 автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией», — говорится в сообщении в пятницу.

По предварительной информации, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути.

«Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным», — отмечается в сообщении.

На место происшествия оперативно были отправлены медицинские работники железной дороги.

В настоящее время движение поездов осуществляется по одному пути.

В связи с ДТП задерживается движение поездов «Ласточка» Нижний Новгород – Москва и пассажирский поезд №91 Северобайкальск – Москва.

Как сообщалось ранее, авария произошла в 03.39 по московскому времени (06.39 по времени Астаны) в Петушинском районе, в ДТП попал автобус из Казахстана. На сегодняшний момент известно о 16 погибших. В автобусе находились 56 человек.