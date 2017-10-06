Президент Казахстана сменил заместителя министра обороны

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Астана. 6 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сменил заместителя министра обороны, сообщила пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Алтынбаев Муслим Мухтарович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК», — говорится в сообщении на сайте Акорды в пятницу.

Другим распоряжением главы государства Окас Сапаров освобожден от должности заместителя министра обороны Казахстана.

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