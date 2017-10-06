В Казахстане хотят ввести страховые выплаты гражданам за некачественные услуги адвокатов

Астана. 6 октября. КазТАГ – В министерстве юстиции Казахстана предлагают ввести с 2020 года выплаты гражданам за некачественную юридическую помощь адвокатов и консультантов, сообщили в пресс-службе минюста.

В Астане в пятницу прошла международная конференция, на которой обсуждался законопроект «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

«Реализуется возможность граждан рассчитывать на страховое возмещение в случае оказания некачественной юрпомощи (опыт Австрии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции, Швеции). Его введение предполагается с 2020 года», — сказала директор департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Бактыгуль Атагазиева на обсуждении законопроекта.

Она отметила, что страхование профессиональной ответственности будет обязательным для адвокатов и юридических консультантов.

«Страховая выплата будет производиться клиентам в случае непреднамеренного совершения адвокатом или юридическим консультантом таких профессиональных ошибок как: пропуск процессуальных сроков; неправильное оформление документов; неизвещение клиента о последствиях совершаемых юридических действий, что повлекло причинение ему вреда; утрата или порча документов клиента; неправомерное разглашение сведений», — перечислила она.

Как отметил в свою очередь председатель Верховного суда К.Мами, в контексте проводимых реформ особо актуально встает вопрос о реформировании института представительства в судах и адвокатуры. «Адвокаты и юристы должны реально соответствовать ожиданиям населения и обеспечивать действенную защиту в правовом поле законных интересов и прав граждан», — подчеркнул он.

Он обозначил ряд проблем, требующих решения. «В частности, сфера юридических услуг и помощи все еще не прозрачна и мало понятна для широких слоев населения, отсутствует специализация адвокатов. При высоких гонорарах в ней отсутствуют какие-либо законодательные гарантии качества проведенной работы. Ощутимой является разница в профессиональной подготовке адвокатов, особенно в регионах», — приводит его мнение пресс-служба минюста.