Россия рассчитывает, что Казахстан примет V саммит прикаспийских государств в 2018 г.

Астана. 6 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Россия рассчитывает, что V саммит прикаспийских государств пройдет в 2018 году, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Казахстан будет принимать очередной, уже пятый, каспийский саммит. Мы надеемся, что он пройдет в будущем году, как главы государств и договаривались», — сказал С.Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым в пятницу.

Он также сообщил, что в ходе переговоров обсуждался ход подготовки конвенции о правовом статусе Каспийского моря. «Надеемся, что подготовительная работа вскоре может выйти на финишную прямую», — добавил глава МИД РФ.

Он напомнил, что конвенцию о правовом статусе Каспийского моря планируется подписать на очередном саммите прикаспийских государств, который пройдет в Казахстане.

Напомним, первый Каспийский саммит состоялся в 2002 году в Ашхабаде, второй – спустя 5 лет в Тегеране, третий – в 2010 году в Баку, четвертый — в 2014 году Астрахани, а эстафета проведения пятой встречи перешла к Казахстану.

Ранее сообщалось, что уже подписаны рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря и соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года — протокол к данному соглашению. 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно. Также в этом же году между Казахстаном, Азербайджаном и Россией было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения, сопредельных участков дна Каспийского моря.