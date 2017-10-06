С конца октября откроется авиарейс Караганда-Новосибирск

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Алматы. 6 октября. КазТАГ — Прямой регулярный рейс Караганда-Новосибирск будет запущен 31 октября, сообщается на сайте акимата Карагандинской области.

«Прямой регулярный рейс Караганда-Новосибирск будет запущен 31 октября. Новый рейс открывает российская авиакомпания S7. Полеты будут выполняться по вторникам и субботам на комфортабельных авиалайнерах Embraer 170», — говорится в сообщении администрации аэропорта «Сары-Арка» в пятницу

Отмечается, что авиапассажирам рейса обещаны удобные стыковки и выгодные тарифы в города России, а также в Пекин, Бангкок и на другие направления.

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