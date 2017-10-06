Второй этап отбора в рамках присуждения госпремии науки и техники им. аль-Фараби прошли 11 работ

Астана. 6 октября. КазТАГ — В Астане прошло итоговое заседание комиссии по присуждению государственной премии Казахстана в области науки и техники им. аль-Фараби 2017 года, сообщила пресс-служба главы государства.

Как подчеркнула на заседании госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова, государственная премия в области науки и техники является высшим признанием заслуг ученых перед обществом и государством, которая присуждается один раз в два года.

«Всего на соискание премии поступило 24 работы. После предварительного отбора второй этап прошли 11 работ», — цитирует госсекретаря пресс-служба Акорды в пятницу.

По итогам заседания комиссия определила перечень работ, которые будут рекомендованы главе государства для присуждения госпремии.

Ранее сообщалось, что размер денежного вознаграждения лауреата госпремии в 2017 году составляет Т18,6 млн.

Государственная премия в области науки и техники им. аль-Фараби присуждается президентом Казахстана ко Дню независимости.