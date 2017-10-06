Необходимо привлекать дипломатические кадры к дальнейшей работе ЕАЭС – Назарбаев

Астана. 6 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с выпускниками Московского государственного института международных отношений (МГМИМО), сообщает пресс-служба главы государства.

«МГИМО всегда было особенным учебным заведением, куда стремились попасть многие. И сейчас молодежь также желает учиться здесь. У нас налажены эффективные связи с МГИМО и Московским государственным университетом (МГУ), филиал которого работает в Астане», — приводит пресс-служба слова Н. Назарбаева на сайте Акорды в пятницу.

В ходе беседы глава государства также отметил особый статус и авторитет МГИМО среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств.

Кроме того, Н. Назарбаев остановился на вопросе укрепления межгосударственного диалога, а также подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Во встрече приняли участие председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, член совета директоров компании ERG Патох Шодиев, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

В свою очередь участники встречи отметили масштабность проводимого в Астане IV Международного форума выпускников МГИМО и его роль в усилении дипломатических связей между странами.