Вылетевший в Актобе самолет Air Astana по технической причине вернулся в Алматы

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Вылетевший в Актобе самолет Air Astana из-за неисправности вернулся в Алматы, сообщает пресс-служба компании.

«Самолет, выполнявший сегодня рейс KC863 Алматы-Актобе, вылетел по расписанию в 10.35. По технической причине командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, а также для того, чтобы избежать большей задержки из-за отсутствия технической поддержки в Актобе», — говорится в сообщении в пятницу.

По информации пресс-службы, вылет рейса запланирован на другом воздушном судне в 14.05. В настоящее время пассажирам предоставляется питание и напитки.