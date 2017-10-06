За независимость Каталонии от Испании проголосовали более 90% участников референдума при 43%-ной явке

Алматы. 6 октября. КазТАГ — Более 90% проголосовавших в воскресенье на референдуме за выход Каталонии из состава Испании являются приверженцами независимости, сообщают российские СМИ.

По информации правительства региона, после обработки всех бюллетеней 90,18% принявших участие в плебисците поддержали независимость Каталонии. Против разрыва с королевством высказались 7,83%, или 177,5 тыс. человек. Около 1,98% (44,9 тыс.) опустили в урны для голосования пустые бюллетени.

Всего в референдуме приняли участие 2,28 млн каталонцев, или 43% из 5,3 млн обладающих правом голоса жителей региона.

Между тем власти Испании считают этот плебисцит незаконным.

Ожидается, что 10 октября глава Каталонии Карлес Пучдемон выступит перед парламентом автономии, чтобы «проинформировать о политической ситуации» в регионе.