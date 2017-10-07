Астана. 7 октября. КазТАГ – Погода без осадков сохранится в субботу на большей части Казахстана, осадки ожидаются лишь на крайнем западе и востоке страны, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, температура воздуха +4+6.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +11+13.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, температура воздуха днем +2+7, +3+8, +3+8 и +5+10 соответственно; в Северо-Казахстанской области местами туман, усиление ветра до 15-20 м/с, в Павлодарской и Костанайской областях – местами туман.

В Карагандинской области также сохраняется погода без осадков, местами туман, ветер 15-20 м/с, +2+7. В Восточно-Казахстанской области местами небольшие осадки, туман, +2+7.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ясно, осадков не ожидается, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, температура воздуха +9+14, +15+20 и +12+17 соответственно; в Кызылординской области возможны пыльные бури. На территории Алматинской области синоптики также прогнозируют ясную погоду, местами туман, днем воздух прогреется до +10+15.

В Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областях осадков не ожидается, местами ветер 15-20 м/с, +15+20, +14+19 и +10+15 соответственно; днем в Мангистауской области возможны пыльные бури. На территории Западно-Казахстанской области местами дожди, усиление ветра до 15-20 м/с, +10+15.

В ближайшие трое суток на реках юга, юго-востока и востока Казахстана ожидаются колебания водности. На р. Сырдарье в пределах Южно-Казахстанской и юга Кызылординской областей будет повышаться уровень воды за счет увеличения сбросов из Шардаринского водохранилища. На водных объектах северных областей ожидается постепенное охлаждение водной поверхности.