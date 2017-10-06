В России генпрокуратура проверит все железнодорожные переезды после ДТП с казахстанским автобусом

Алматы. 6 октября. КазТАГ — Генпрокуратура РФ организовала проверки безопасности железнодорожных переездов во всех регионах страны, сообщает ТАСС.

«В связи с неоднократными ДТП на железнодорожных переездах, повлекшими человеческие жертвы, генеральная прокуратура РФ организовала проверки безопасности указанных объектов во всех регионах страны. В ходе проверки будет дана комплексная оценка исполнению законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Центральный аппарат генпрокуратуры также проверит деятельность Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по реализации данным органом контрольных полномочий в указанной сфере.

Как сообщалось, в 3.30 по мск в пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского автобуса марки Mercedes, принадлежащего казахстанскому перевозчику, и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

По информации российских СМИ, автобус заглох на регулируемом железнодорожном переезде и в него врезался поезд, протащив несколько метров.

Число погибших в ДТП составило 19 человек. Среди погибших числится казахстанец — водитель автобуса. Состояние двоих детей и двоих взрослых оценивается как крайне тяжелое, один в состоянии средней тяжести.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч.3 ст 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).