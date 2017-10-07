Экспорт из Евросоюза в РФ из-за санкций снизился на €30 млрд

Алматы. 7 октября. КазТАГ – Экспорт из Евросоюза в Россию из-за санкций снизился на €30 млрд, сообщает ТАСС.

Как указано в докладе Австрийского института экономических исследований (WIFO), обоюдные санкции ЕС и РФ привели к значительному сокращению экспорта европейских компаний.

«В соответствии с оценками WIFO, экспорт из ЕС в Россию из-за санкций сократился на 10,7% в 2014-2016 годах, что составляет около €30 млрд», — говорится в сообщении. В процентном соотношении наибольшие потери понесли кипрские компании — минус 34,5%, греческие — 23,2%, а также хорватские — минус 21%.

Экспорт из Германии сократился из-за санкций за отчетный период на 13,4%, что составляет €11,1 млрд. По €3 млрд потеряли польские и британские предприятия.

В целом же экспорт сокращался и под влиянием других факторов, к примеру, экономического спада в РФ. В общем и целом данный показатель снизился со €120 млрд в 2013 году до €72 млрд в 2016-м, говорится в докладе.

Таким образом, Россия опустилась на одну позицию в списке ключевых торговых партнеров ЕС и занимает пятое место после США, Швейцарии, Китая и Турции, отмечают эксперты WIFO.