Страны ЕАЭС создают совет по агропромышленной политике

Алматы. 7 октября. КазТАГ — В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет создан совет по агропромышленной политике, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как отмечается, решение принято по итогам встречи министров сельского хозяйства государств ЕАЭС, прошедшей в рамках 19-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

«Создание совета позволит определить стратегию, направления и перспективы развития АПК и аграрного рынка союза», — говорится в сообщении.

По мнению члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Сидорского, аграрный сектор ЕАЭС демонстрирует положительную динамику.

«В прошлом году рост составил 4,5%, в этом году производство продукции сельского хозяйства уже приросло на 1,5%. Импорт агропродовольственных товаров за 2014-2016 годы сократился на 45%, активно идут процессы импортозамещения. В результате порядка $20 млрд остались в экономике ЕАЭС», – отметил министр ЕЭК.

Он напомнил, что союзные страны переходят ко второму этапу интеграционной работы – «созданию нового документа, который содержит мероприятия по устойчивому развитию отраслей АПК, рынка органической продукции, по разработке стратегических документов в сфере продовольственной безопасности и углублению интеграции в АПК».

Участники встречи обсудили также вопросы формирования подходов союза к переговорам по заключению преференциальных соглашений с третьими странами. Министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина отметила, что для повышения конкурентоспособности и создания благоприятных условий для инвестиций в сектор переработки сельскохозяйственной продукции «важно заключать полноценные соглашения о свободной торговле с максимальным включением в охват таких соглашений основных экспортных товаров союза, не забывая при этом о балансе интересов ЕАЭС и партнеров».

К первоочередным вопросам, решение которых стимулирует взаимную торговлю, участники встречи также отнесли вопросы ветеринарно-санитарного контроля.

«Необходимо определить четкий порядок взаимодействия надзорных органов при выявлении небезопасной продукции, обеспечить оперативность принятия решений по спорным вопросам, сформировать общесоюзную систему прослеживаемости сельхозпродукции, согласовать единые требования к обращению ветеринарных препаратов и кормовых добавок», — отметил С. Сидорский.