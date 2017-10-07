Евразийский форум пройдет 19-20 октября в итальянской Вероне

Новости 85 0

Алматы. 7 октября. КазТАГ — X Евразийский форум пройдет 19-20 октября в итальянской Вероне, сообщила член коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

По ее словам, веронский форум стал традиционной площадкой для общения представителей бизнеса стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Евросоюза, Китая и других государств.

«В отсутствие официальных контактов с Евросоюзом площадка в Вероне — одна из немногих, где мы можем общаться. Мы рады, что веронский форум стал реальной бизнес-площадкой. Присутствие бизнеса на ней год от года растет, есть множество примеров конкретных проектов», — цитирует Т.Валовую агентство БЕЛТА.

Как сообщил президент ассоциации «Познаем Евразию» профессор Антонио Фаллико, организаторы в нынешнем году ждут на форуме представителей гораздо большего числа государств. Предполагается, что в Верону приедут бизнесмены из Южной Америки, в частности, Венесуэлы, США, Китая, Франции, Германии, Греции. Ожидается, что Европейский союз будет представлять руководитель Европарламента.

«Мы чувствуем внимание европейских политиков к ЕАЭС», — сказал А. Фаллико.

По его словам, помимо традиционных тем, таких как сотрудничество в сфере энергоресурсов, на нынешнем форуме будут обсуждаться новые сферы взаимодействия. Так, запланировано затронуть тему цифровой экономики, отношения информационной сферы и бизнеса. Кроме того, предполагается провести отдельную сессию для инвесторов, на которую приглашены представители всех крупнейших европейских банков.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Вице-премьеры стран ЕАЭС согласовали ряд документов для встречи президентов 11 октября
  2. В Омской области в 2018 г. откроют торговый дом для реализации продукции Казахстана и Китая
  3. Вакцинация против гриппа стартует в Казахстане с 1 октября
  4. В Алматы пройдет фестиваль органной музыки
  5. Конференция высокого уровня ОЭСР по финансовому просвещению пройдет в Минске 19 сентября

Новости партнеров

Загрузка...