Алматы. 7 октября. КазТАГ — X Евразийский форум пройдет 19-20 октября в итальянской Вероне, сообщила член коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

По ее словам, веронский форум стал традиционной площадкой для общения представителей бизнеса стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Евросоюза, Китая и других государств.

«В отсутствие официальных контактов с Евросоюзом площадка в Вероне — одна из немногих, где мы можем общаться. Мы рады, что веронский форум стал реальной бизнес-площадкой. Присутствие бизнеса на ней год от года растет, есть множество примеров конкретных проектов», — цитирует Т.Валовую агентство БЕЛТА.

Как сообщил президент ассоциации «Познаем Евразию» профессор Антонио Фаллико, организаторы в нынешнем году ждут на форуме представителей гораздо большего числа государств. Предполагается, что в Верону приедут бизнесмены из Южной Америки, в частности, Венесуэлы, США, Китая, Франции, Германии, Греции. Ожидается, что Европейский союз будет представлять руководитель Европарламента.

«Мы чувствуем внимание европейских политиков к ЕАЭС», — сказал А. Фаллико.

По его словам, помимо традиционных тем, таких как сотрудничество в сфере энергоресурсов, на нынешнем форуме будут обсуждаться новые сферы взаимодействия. Так, запланировано затронуть тему цифровой экономики, отношения информационной сферы и бизнеса. Кроме того, предполагается провести отдельную сессию для инвесторов, на которую приглашены представители всех крупнейших европейских банков.