В Алматы проводят антитеррористические учения

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Алматы. 7 октября. КазТАГ – В Алматы полицейские проводят антитеррористические учения, сообщили в городском ДВД.

«7 октября на территории городской клинической больницы №4 проводится плановое антитеррористическое учебное мероприятие. Цель учения – отработка навыков взаимодействия при возникновении угрозы на объектах, уязвимых в террористическом отношении», — говорится в сообщении пресс-службы ДВД, распространенном в субботу.

Как отмечается, учебные задачи направлены «на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей путем поиска и обезвреживания взрывных устройств, освобождения заложников и нейтрализации террористов».

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