Вице-премьер Кыргызстана Джумакадыров погиб в ДТП в Чуйской области

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Алматы. 7 октября. КазТАГ – Вице-премьер-министр Кыргызстана по вопросам обороны и безопасности Темир Джумакадыров погиб в ДТП в Чуйской области в субботу, передает КирТАГ.

«Сегодня примерно в 7.30 утра в ДТП погиб вице-премьер Т. Джумакадыров», — сообщила пресс-служба правительства КР.

Авария произошла на автодороге Бишкек-Чалдовар на 36 км, в районе с. Садовое Московского района, правительственный внедорожник столкнулся с КамАЗом.

«В результате ДТП погибли вице-премьер Т. Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель, все находились в автомашине Toyota Land Cruiser», — пояснили в правительстве.

Т. Джумкадырову было 38 лет.

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