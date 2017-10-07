МИД Казахстана выступил с заявлением по поводу высказываний президента КР

Астана. 7 октября. КазТАГ — Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана распространило заявление в связи с высказываниями президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.

«Министерство иностранных дел РК в связи с высказываниями президента Кыргызской Республики А. Атамбаева от 7 октября 2017 года в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами», — говорится в документе, опубликованном в субботу.

«Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», — подчеркивается в документе.

Казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом, заключается в тексте.

Ранее ряд кыргызских СМИ сообщил, что президент Кыргызстана заявил о навязывании Казахстаном руководителей для КР.