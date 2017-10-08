Стал известен еще один инцидент с самолетом Академии гражданской авиации

Алматы. 8 октября. КазТАГ — Еще об одном инциденте с самолетом Академии гражданской авиации сообщила и.о. заместителя председателя комитета гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию РК Тоты Амирова.

«Прилагаю фото уже третьего авиационного события, которое произошло этим летом в тренировочном центре академии и которое они скрыли. Мы уже обратились в прокуратуру и правоохранительные органы, чтобы они помогли выяснить состояние инструктора и курсанта, так как на наши запросы они не хотят отвечать», — написала Т.Амирова на своей странице в Facebook в воскресенье.

При этом она подчеркнула, что «на телеграммы КГА все авиакомпании отвечают оперативно и за пару часов, а этот учебный центр игнорирует авиационные власти и не отвечает неделями на запросы».

«Когда у этого тренировочного центра в течение буквально одного-двух месяцев произошло сразу три случая: один самолет потерялся и сел в поле, разломался, но курсант выжил, второй самолет (на фото) со сломанными лопастями и с разломанной передней стойкой уткнулся носом о землю, и который скрывают до сих пор, а третий самолет, тренируясь на частном горном аэродроме, упал и сгорел вместе с инструктором и курсантом прямо у забора жилых домов, я вынуждена была остановить этот беспредел», — пишет Т.Амирова.

Она утверждает, что академия требует возобновления полетов.

«И они еще возмущаются, обращаются во все инстанции и требуют возобновления полетов, так как надо освоить финансовые средства академии гражданской авиации. А кто будет отвечать за жизни молодых ребят?» — заключает представитель КГА.