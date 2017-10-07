Посол Швеции завершает миссию в Казахстане

Алматы. 7 октября. КазТАГ — Посол Швеции завершает дипломатическую миссию в Казахстане, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД) РК.

«В связи с завершением дипломатической миссии посла Королевства Швеция в Республике Казахстан Христиана Камилла сегодня заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко вручил шведскому дипломату государственную награду – почетную грамоту РК», — говорится в опубликованном в субботу сообщении.

Как отмечается в указе президента РК, Х.Камилл удостоен почетной грамоты за заслуги в развитии сотрудничества между странами.

Как напоминает пресс-служба МИДа, за годы работы Х.Камилла состоялись официальные визиты спикера Риксдага (шведского парламента) У.Алина и министра сельского хозяйства Швеции С.Бухта в Казахстан. Министры иностранных дел двух стран К.Абдрахманов и М.Вальстрем трижды встречались в рамках международных форумов в этом году.

В январе 2017 года Казахстан и Швеция приступили к совместной работе в Совете безопасности ООН и тесно сотрудничают по его повестке дня, прежде всего, по вопросам нераспространения и разоружения. Под эгидой Business Sweden – Шведского торгового и инвестиционного совета – состоялись визиты в Казахстан крупных шведских компаний, известных своими высокотехнологичными разработками.

Х.Камилл выразил признательность руководству Казахстана за высокую оценку его вклада в укрепление двусторонних отношений.