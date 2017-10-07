Назарбаев поздравил Путина с 65-летним юбилеем

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Астана. 7 октября. КазТАГ – Состоялся телефонный разговор главы государства Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента РК.

«Н. Назарбаев поздравил В. Путина с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту», — говорится в сообщении на сайте Акорды в субботу.

Также сообщается, что во время беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня.

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