Задержан глава управления внутренней политики ЮКО

Астана. 7 октября. КазТАГ — По подозрению во взяточничестве задержан глава управления внутренней политики Южно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба нацбюро по противодействию коррупции.

«Департаментом национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области при получении через водителя взятки в размере 2,1 млн тенге задержан руководитель управления внутренней политики акимата области Толеген Б.Б.», — говорится в распространенном сообщении.

«Денежные средства получены при посредничестве руководителя отдела Шалкеева Н.Р. за оплату по договору о государственных закупках информационных услуг. (…) В связи с полным признанием вины процессуальное задержание в отношении Шалкеева Н.Р. не применялось», — пояснили в ведомстве.

Б. Толеген водворен в ИВС УВД Шымкента 6 октября.

Проводится досудебное расследование.