Ряд улиц перекрыт в Астане из-за дорожных работ

Астана. 7 октября. КазТАГ — Ряд улиц частично и полностью перекрыт в Астане из-за реконструкции дороги, сообщается на сайте столичного акимата.

«В рамках подготовки территории строительства линии ЛРТ в столице Казахстана проводятся работы по переустройству инженерных сетей и расширению проезжей части ул. Калдаякова», — говорится в сообщении.

В этой связи вводится полное и частичное ограничение движения автотранспорта на двух участках. В частности, будет полностью ограничено движение автотранспорта на перекрестке проспекта Тауелсыздык с улицей Калдаякова с 7 по 18 октября.

«Частичное ограничение для транспортных средств введено по ул. Калдаякова от пр. Тауелсыздык до ул. Нажмиденова и до моста М-3 с 7 октября до конца 2017 года», — указано в информации.