На обустройство парка и пяти новых скверов в Астане выделили Т962,5 млн

Астана. 7 октября. КазТАГ – Более Т962,5 млн выделено в этом году на обустройство парков, бульваров и скверов в Астане, сообщили в пресс-службе столичного акимата.

По информации чиновников, до конца года в столице завершится строительство пяти скверов и парка.

«В текущем году у нас завершено строительство одного парка по улице Жалайыри на территории района «Алматы». Планируется построить сквер по улице Биржан сал, сквер по улице Желтоксан, сквер по улице Суворова, сквер по проспекту Тауелсиздык и по улице Кошкарбаева», – сказал представитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нуралы Елибаев.

Кроме того, по его данным, началась реконструкция сквера по ул. Сейфуллина.

Бюджет на благоустройство города на следующий год еще не утвержден, но планы уже известны. Так, в будущем году будут построены: парк в районе жилого массива «Коктал» площадью в 15,4 га и 11 объектов на местах аварийно-ветхого жилья (3 бульвара и 8 скверов).

«На местах аварийного ветхого жилья будут построены скверы и бульвары. Два бульвара будут на территории района «Алматы», еще один — на территории района «Сарыарка», — подытожил Н. Елибаев.