Задержан казахстанец по подозрению в организации поездки мигрантов, попавших в ДТП во Владимирской области

Алматы. 7 октября. КазТАГ – Задержан гражданин Казахстана, который подозревается в организации поездки автобуса с мигрантами, попавшими в ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области, пишут российские СМИ.

Как отмечается, по информации пресс-службы управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, организатору поездки 36 лет. «Во время проверки было установлено, что пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана и находились на территории России нелегально. Источник в правоохранительных органах рассказал, что мигранты направлялись на автобусе на границу с Казахстаном, чтобы поменять просроченные миграционные карты», — говорится в сообщении РБК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По словам источника, подозреваемый организатор поездки задержан, отмечается в сообщении.

Между тем, как сообщается на сайте управления МВД РФ по Владимирской области, в отношении не пострадавших в ДТП иностранцев составлены протоколы за миграционные нарушения.

«В отношении 17 иностранных граждан, не пострадавших в результате ДТП на железнодорожном переезде станции Покров Петушинского района Владимирской области, сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ)», — указано в сообщении.

В настоящее время собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд для принятия решения.

Как сообщалось, в 3.30 мск в минувшую пятницу на железнодорожном переезде в Петушинском районе Владимирской области произошло столкновение пассажирского автобуса марки Mercedes, принадлежащего казахстанскому перевозчику, и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Автобус заглох на регулируемом железнодорожном переезде и в него врезался поезд, протащив несколько метров.

Число погибших в ДТП, по последним данным, составило 17 человек. Среди погибших числится казахстанец — водитель автобуса.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч.3 ст 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).