Сбор лекарственных трав нелегалами из Афганистана поставлен на поток в ЮКО

Алматы. 7 октября. КазТАГ — Сбор лекарственных трав нелегалами из Афганистана поставлен на поток в Южном Казахстане, сообщает портал Otyrar.kz.

«108 афганцев-нелегалов под руководством казахстанца собирали лекарственную траву в ЮКО. Сезонные сборщики ферулы из Афганистана становятся уже обычным явлением в нашей области. Их выдворяют из страны, но на смену тут же приезжают новые. Сегодня сбор ферулы уже поставлен на поток», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Как поясняется, полицейские ЮКО задержали очередную партию граждан Афганистана, занимавшихся сбором ферулы.

При проверке документов у афганцев не оказалось разрешения на трудовую деятельность на территории региона. В отношении нарушителей возбуждено административное дело по ст. 517 КоАП РК.

Кроме того, их «работодатель», 29-летний казахстанец, привлечен к административной ответственности за использование незаконной иностранной рабочей силы по ст. 519 КоАП РК, ему грозит штраф от 30 до 100 МРП.

1 МРП = Т2269.