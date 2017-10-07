Завершено расследование уголовного дела о хищении Т32 млн из кассы Алматинского зоопарка

Алматы. 7 октября. КазТАГ — Расследование уголовного дела в отношении бухгалтера-кассира Алматинского зоопарка по фактам хищения и присвоения более Т32 млн при реализации билетов завершено и направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Алматы.

Как отмечается, досудебное расследование уголовного дела проводилось по ст.189 ч.4 п.2 и ст.241 УК РК. По делу собраны доказательства.

«В связи с тяжестью совершенного преступления по делу назначен процессуальный прокурор, осуществляющий надзор с момента начала досудебного расследования до завершения судебного процесса», — говорится в сообщении.

В рамках выделенного уголовного дела расследуется причастность к преступлению других лиц.

Как сообщалось, 16 августа 2017 года Медеуским районным судом №2 г.Алматы санкционирован арест гражданки Н., подозреваемой в хищении и присвоении денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих КГКП «Алматинский зоологический парк».

По версии следствия, бухгалтер-кассир зоопарка с декабря 2015 года по октябрь 2016 года путем удаления с компьютера сведений о реализации билетов за оказанные услуги присвоила Т32,4 млн.